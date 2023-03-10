Смерть 14-летней украинки в Британии: что показала экспертиза
Источник:The Guardian
4 марта на пляже в Великобритании обнаружили тело 14-летней девочки. Погибшая оказалась украинкой Альбиной Евко.
Иностранные СМИ сообщают, что следствие получило результаты экспертиз. По предварительным данным, смерть девочки не была насильственной.
Читайте также В квартире в Киеве нашли младенца среди мусора и тараканов
Смерть не вызывает подозрений у правоохранителей
14-летнюю украинку обнаружили без сознания на пляже Долиш. Альбину срочно вертолетом доставили в больницу, но это не помогло – девочка скончалась.
В The Guardian отметили, что следствие уже получило результаты экспертиз. В полиции считают, что смерть девочки не является подозрительной.
Местная инспектор Бекки Дэвис сообщила, что правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, телефон девочки и провели ряд экспертиз. Никаких доказательств насильственной смерти и вмешательства третьих лиц не было обнаружено.
После патологоанатомического исследования полиция Девона и Корнуолла заявила, что может подтвердить отсутствие причастности третьих лиц к смерти Альбины. Эта смерть не вызывает подозрений,
– отметили в издании.
Что известно об украинке
После полномасштабного вторжения России в Украину Альбина приехала с матерью Инной Евко в Британию. Как заверила Бекки Дэвис, девочка очень хорошо приспособилась к жизни в Великобритании после переезда из Украины.
Альбине нравилось жить у моря. Она усердно училась и нашла новых друзей – как украинцев, так и британцев.
Обратите внимание Во Львовской области автомобиль смяло в ДТП: погибла женщина с 14-летним ребенком дочерью
В Румынии многодетная семья из Одесской области попала в ужасное ДТП
- В ночь на 2 марта ужасная авария произошла на территории Румынии. В ней пострадала многодетная семья, родом из Килии Одесской области.
- Известно, что в результате трагедии погибла девочка, которая училась в 4 классе. В то же время старшая сестра и мама погибшей получили травмы позвоночника.
- Также пострадал двухлетний мальчик – его прооперировали в одной из местных больниц. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, как и его сестре-близнецу, которая почти не пострадала.