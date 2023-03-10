Смерть 14-летней украинки в Британии: что показала экспертиза

4 марта на пляже в Великобритании обнаружили тело 14-летней девочки. Погибшая оказалась украинкой Альбиной Евко.

Иностранные СМИ сообщают, что следствие получило результаты экспертиз. По предварительным данным, смерть девочки не была насильственной.

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Смерть не вызывает подозрений у правоохранителей

14-летнюю украинку обнаружили без сознания на пляже Долиш. Альбину срочно вертолетом доставили в больницу, но это не помогло – девочка скончалась.

В The Guardian отметили, что следствие уже получило результаты экспертиз. В полиции считают, что смерть девочки не является подозрительной.

Местная инспектор Бекки Дэвис сообщила, что правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, телефон девочки и провели ряд экспертиз. Никаких доказательств насильственной смерти и вмешательства третьих лиц не было обнаружено.

После патологоанатомического исследования полиция Девона и Корнуолла заявила, что может подтвердить отсутствие причастности третьих лиц к смерти Альбины. Эта смерть не вызывает подозрений,

– отметили в издании.

Что известно об украинке

После полномасштабного вторжения России в Украину Альбина приехала с матерью Инной Евко в Британию. Как заверила Бекки Дэвис, девочка очень хорошо приспособилась к жизни в Великобритании после переезда из Украины.

Альбине нравилось жить у моря. Она усердно училась и нашла новых друзей – как украинцев, так и британцев.

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