Повторил то, что делал уже сотню раз: с какой целью Путин убил Навального

16 февраля стало известно о смерти так называемого оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в российской колонии. А через три дня после этого Владимир Путин повысил руководителя системы исполнения наказаний Валерия Бояринева до генерал-полковника внутренней службы.

Такими действиями российский диктатор ярко демонстрирует, что ему уже все равно до любой ответственности. Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

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Путин перешел красные линии

По словам Жирнова, Путин сделал то, что реализовывал ранее. Например, история с Навальным ярко перекликается с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я думал, что это будет кто-то за границей. Я не думал, что это будет Навальный, но в целом один в один. Но это еще хуже. Потому что когда пытались убить Скрипаля и его дочь и они находились под защитой англичан, а россиянами они рассматривались, как иностранцы. Навальный сидел в России, ему должны были обеспечить безопасность. Но видите, как сын Кадырвоа избивал в СИЗО нарушителя. Российские органы не открыли уголовное дело, потому что не было события преступления, хотя мы его видели", – отметил он о так называемой судебной российской системе.

Жена Алексея Навального публично обвинила Путина в убийстве мужа. Впрочем, российский диктатор уже не будет обращать на это внимания.

"Российская тюрьма – концлагерь, где ничего человеческого не остается. Путин, как руководитель этой вертикали, несет ответственность за это. Он перешел красную черту. Мол, ему же уже прислали ордер в Гаагу (и нечего терять – 24 Канал)", – добавил Жирнов.

К слову, Юлия Навальная на днях заявила, что будет продолжать дело своего мужа. И таким образом стала новой целью для Путина. Впрочем, ей вряд ли удастся поднять российское общество.

"Несколько десятков, возможно сотен людей пытались возложить цветы в разных городах (после смерти Навального – 24 Канал). Но если бы вышло хотя бы 100 тысяч, то я бы еще поверил в возможность чего-то. В Башкирии вышло больше людей поддерживать их активиста", – добавил экс-сотрудник КГБ.

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