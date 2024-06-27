В гостинице Киева нашли мертвым сотрудника посольства США: в Госдепе отреагировали

В столице при неизвестных обстоятельствах умер представитель американского посольства в Украине. Мэтью Миллер прокомментировал инцидент.

Во вторник, 25 июня, в отеле Hilton 25 июня было обнаружено тело чиновника, который работал в посольстве США в Киеве. Смерть дипломата подтвердили в Госдепе.

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Из-за чего умер американский дипломат

По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, предварительно, сотрудник диучреждения умер естественной смертью.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, писала, что следов насилия на теле и никаких признаков повреждений не обнаружено.

Кроме того, в СМИ указали на несколько деталей. Двери номера, где нашли тело атташе, были закрыты изнутри.

Известно, что вскрытие тела не проводили. Его забрали представители США.

Также в медиа отметили, что у атташе был повышенный уровень холестерина.

Посольство США в Киеве признало смерть своего атташе, однако отказалось давать комментарии по этому поводу из соображений конфиденциальности.

В Киеве подростки напали на охранника посольства США

По сообщению полиции, неделю назад в Соломенском районе столицы подростки распылили в лицо иностранцу газовый баллончик. Это произошло в одном из супермаркетов.

Через несколько часов полицейские установили причастных к инциденту. Ими оказались местные жители – двое 12-летних и один 13-летний парни. Их вместе с родителями пригласили в управление полиции для дачи показаний.

Возбуждено уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.