Белый дом близок к тому, чтобы объявить Кремль ответственным за смерть Пригожина, – Reuters

Вслед за Джозефом Байденом смерть главаря наемников Евгения Пригожина прокомментировала его спикер. Она объяснила, что в Вашингтоне думают о режиме Владимира Путина.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сделала заявление о смерти Евгения Пригожина. Во вторник, 29 августа, она напомнила, что собой представляет Кремль.

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Что сказали в Белом доме о Пригожине

Представитель администрации Джозефа Байдена заявила, что Белый дом близок к тому, чтобы объявить Кремль ответственным за смерть главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Мы все знаем, что у Кремля есть долгая история убийств оппонентов,

– отметила она.

Что говорил Байден о Пригожине

Не так давно американский лидер заявил, что смерть главаря наемников его совершенно не удивила. По его словам, в России "мало что происходит, за чем не стоит Путин".

В то же время президент США подчеркнул, что не знает достаточной информации, чтобы дать более конкретный ответ. Также следует заметить, что Байден ранее говорил, что он был бы осторожен на месте Пригожина.

Что говорят эксперты о смерти Пригожина