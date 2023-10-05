Перед смертью Пригожин по совету чиновника сменил начальника своей охраны

Евгений Пригожин незадолго до своей смерти сменил начальника службы безопасности по совету чиновника. Службу возглавил Михаил Ватанин, теперь он полностью контролирует единственного наследника военного преступника – Павла Пригожина.

Незадолго до своей смерти Пригожин уволил начальника службы безопасности Владимира Рыжакова, который много лет занимал этот пост и назначил Михаила Ватанина. Об этом сообщают российские журналисты.

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Что известно о Ватанине

Михаила Ватанина Пригожину порекомендовал Александр Смирнов. Смирнов – бывший начальник криминальной милиции Санкт-Петербурга, впоследствии ставший федеральным инспектором города. Также он работал в АП РФ, ФСИН и является сотрудником российского правительства. Ранее он считался проводником идей Пригожина в АП РФ, а с начала полномасштабной войны активно помогал в продвижении плана Пригожина по вербовке заключенных в колониях.

Интересно, что Ватанин, когда пришел на должность главы охраны, полностью сменил весь состав бойцов. Возможно, именно это послужило причиной смерти главы ЧВК "Вагнера".

В то же время бывший начальник охраны Рыжаков просто загадочно исчез. Одни считают, что он уже тоже мертвец, а другие – что Рыжаков пошел на "глубокое дно", опасаясь за свою жизнь, ведь знает все о темных делах Пригожина и его окружения.

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