Смерть гауляйтера сушко: зачистка фсб или работа партизан – что говорит мэр Мелитополя
Источник:Медиацентр
Кто убрал запорожского гауляйтера ивана сушко, пока неизвестно – это могут быть как российские спецслужбы, так и движение сопротивления.
Зачистка ли это
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что убитый коллаборант был близок к главному гауляйтеру в Запорожской области евгению балицкому.
Внимание Экс-мэру Купянска Демченко сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности
Он лично его назначал. Мы четко не можем ответить на вопрос, это зачистка спецслужб фсб или это работа наших партизан,
– отметил Иван Федоров.
В то же время, по словам Федорова, сегодня четко известно, что другие гауляйтеры и коллаборанты, причастные к организации псевдореферендумов – также под особым вниманием, как российских спецслужб, так и украинских партизан, сил сопротивления, и спецслужб Украины.
"Все данные о тех, кто согласился сотрудничать с россиянами, кто согласился получать заработную плату от оккупантов – все эти имена нам хорошо известны", – добавил Федоров.
Кратко о смерти гауляйтера
Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали: сушко – умер.
Коллаборант иван сушко успел выслужиться перед прокремлевским начальством. В частности, сушко возглавлял штаб подготовки к псевдореферендуму на "своем участке" временно оккупированных территорий.
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