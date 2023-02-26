Вопросов больше, чем ответов, – в сети считают смерть косметолога Ангелины Сердюк странной

Утром 24 февраля скончалась известная львовская косметолог Ангелина Сердюк. Предварительно известно, что девушка отравилась угарным газом, однако точную причину гибели сообщат после проведения экспертизы.

В сети родственники и знакомые женщины выражают слова сострадания и сожаления. Впрочем, многие пользователи соцсетей считают, что смерть косметологи загадочной и даже странной.

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Все очень странно, – что удивило пользователей соцсетей

Под сообщением о смерти 32-летней косметологии люди выражают слова соболезнования родным и друзьям погибшей. В то же время пользователи соцсетей отмечают, что обстоятельства гибели Ангелины Сердюк несколько странные.

Что говорят пользователи соцсетей о гибели женщины / Скриншот 24 Канала

Многие с недоверием относятся к информации об отравлении угарным газом. Мол, вокруг ситуации больше вопросов, чем ответов.



Не все пользователи соцсетей разделяют версию об отравлении угарным газом / Скриншот 24 Канала

Однако заметим, что точная причина смерти должна вскоре установиться судмедэкспертом. Кроме того, соответствующие службы должны проверить все газовые приборы в доме и квартире, в которой жила косметологиня.

Пользователи ждут официального заключения о смерти от судмедэксперта / Скриншоты 24 Канала

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Что известно о гибели косметологине

32-летняя косметолог Ангелина Сердюк собиралась на работу и решила перед выходом принять ванную. Когда женщина так и не пришла в салон, коллеги и родные забили тревогу.

Мать женщины позвонила мужу Ангелины. Он немедленно уехал домой, а по дороге вызвал "скорую".

Косметолог лежала в ванной и не подавала признаков жизни. По приезду, медики констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной гибели женщины может быть отравление угарным газом. Проводится экспертиза, которая прольет свет на трагический инцидент.

Похороны Ангелины Сердюк пройдут в понедельник, 27 февраля. Женщину похоронят на кладбище в Брюховичах.