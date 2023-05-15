Надо готовиться ко всему, – Тихановская прокомментировала слухи об ухудшении здоровья Лукашенко

Не утихают слухи об ухудшении состояния здоровья самопровозглашенного президента Беларуси. На фоне них лидер оппозиции соседней страны призвала готовиться к похоронам Александра Лукашенко.

Впервые за долгое время Лукашенко появился на публике в Москве на так называемом параде ко "Дню Победы", чем вызвал волну обсуждения в сети о состоянии своего здоровья. Впоследствии Светлана Тихановская призвала оппозицию готовиться к смерти диктатора.

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Кремль также готов

Собственно, в своем сообщении лидер свободных белорусов констатировала, что следует быть готовым "к любому сценарию" развития событий. Также, по ее словам, в дела Беларуси может захотеть вмешаться Кремль – нужно не дать ему этого сделать.

О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России,

– написала оппозиционерка.

Вместе с тем она также призвала Запад "действовать на опережение и быстро". О чем именно идет речь – лидер оппозиционеров не уточнила.

Все ждут смерти диктатора