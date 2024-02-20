Пилота Максима Кузьминова убили: испанская полиция подтвердила его смерть The New York Times

Максим Кузьминов, который стал героем спецоперации ГУР МО "Синица" летом 2023 года, после нее буквально исчез с радаров. Он перегнал в Украину вертолет Ми-8, дал несколько интервью, но потом о нем не было упоминаний в инфопространстве.

Как оказалось, Кузьминов все же переехал в Испанию, хотя украинские разведчики предупреждали его об опасности. Смерть российского пилота подтвердил Андрей Юсов 19 февраля.

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Что говорят о смерти Кузьминова в испанской полиции

Два сотрудника испанской полиции, которые знают об этом деле, заявили, что тело мужчины, найденное на прошлой неделе, изрешеченное пулями в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежало господину Кузьминову,

– написали журналисты NYT.

Они отмечают: Гражданская гвардия Испании заявила, что документы, найденные на теле, идентифицируют погибшего как 33-летнего украинца (в то время как Кузьминову 28 лет). Но полицейские добавили, что документы могут быть поддельными.

Детали относительно смерти Кузьминова

Сейчас дело достаточно запутанное, ведь не только не совпадает возраст, но и количество ранений – кто-то писал о 6, кто-то о 12. Также в СМИ были упоминания, что на теле нашли большое количество денег, а перед трагедией к Кузьминову приезжала бывшая. К тому же убийство произошло еще 13 февраля, а сообщили о нем неделю спустя.

Полиция комментирует происшествие довольно неохотно, журналисты назвали мафиозные разборки как одну из версий убийства.

Предположительно, за парнем долго следила целая группа из нескольких человек – они изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам видеонаблюдения в гараже, где и было совершено убийство. Кузьминов жил в районе, где много украинцев и русских.

Известно, что он умер именно от огнестрельных ранений, сколько бы их ни было. Затем преступники переехали тело на машине и скрылись. Машину впоследствии нашли сожженной. Тело Кузьминова обнаружил сосед.

Что говорят о смерти Кузьминова в Украине и России