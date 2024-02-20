Як виявилося, Кузьмінов усе ж переїхав в Іспанію, хоча українські розвідники попереджали його про небезпеку. Смерть російського пілота підтвердив Андрій Юсов 19 лютого.

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Що кажуть про смерть Кузьмінова в іспанській поліції

Два співробітники іспанської поліції, які знають про цю справу, заявили, що тіло чоловіка, знайдене минулого тижня, зрешечене кулями в прибережному місті Вільяхойоса, належало пану Кузьмінову,

– написали журналісти NYT.

Вони зауважують: Цивільна гвардія Іспанії заявила, що документи, знайдені на тілі, ідентифікують загиблого як 33-річного українця (в той час як Кузьмінову 28 років). Але поліцейські додали, що документи можуть бути підробленими.

Деталі щодо смерті Кузьмінова

Наразі справа досить заплутана, адже не тільки не збігається вік, але й кількість поранень – хтось писав про 6, хтось про 12. Також у ЗМІ були згадки, що на тілі знайшли велику кількість грошей, а перед трагедією до Кузьмінова приїздила колишня. До того ж убивство сталося ще 13 лютого, а повідомили про нього тиждень потому.

Поліція коментує подію досить неохоче, журналісти назвали мафіозні розборки як одну з версій убивства.

Імовірно, за хлопцем довго стежила ціла група з кількох осіб – вони вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер відеоспостереження у гаражі, де й було скоєно вбивство. Кузьмінов жив у районі, де багато українців і росіян.

Наразі відомо, що він помер саме від вогнепальних поранень, хай скільки їх було. Потім злочинці переїхали тіло автівкою і втекли. Машину згодом знайшли спаленою. Тіло Кузьмінова виявив сусід.

Що говорять про смерть Кузьмінова в Україні та Росії