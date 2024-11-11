Оставил в машине и забыл отвезти в детсад: в США умер годовалый мальчик

Отец случайно оставил своего годовалого сына в машине на заднем сиденье. Проведя весь день в машине, мальчик умер.

Годовалый ребенок весь день провел в машине отца и впоследствии умер, передает 24 Канал со ссылкой на ABC Action News.

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Что известно о смерти мальчика

Инцидент произошел в среду 6 ноября. Отец после работы поехал забирать сына из Центра развития ребенка "Бейфронт" в Сент-Питерсберге, что во Флориде. Он пообщался с работниками заведения и понял, что не завозил сына.

Впоследствии на автостоянку вызвали экстренные службы. Ребенку пытались сделать искусственное дыхание, однако его не удалось спасти.

Пресс-секретарь департамента полиции Сент-Питерсберга Йоланда Фернандес утверждает, что отец забыл высадить сына, когда ехал на встречу, которая не входила в его обычный распорядок дня. Он должен был высадить мальчика на набережной, перед тем, как вернуться домой.

Сейчас проводится вскрытие тела. Полиция выясняет точные детали смерти ребенка. Отцу могут предъявить обвинения.

Ранее 24 Канал сообщал, что мама прыгнула в Ниагарский водопад с двумя детьми с высоты 60 метров. Инцидент произошел в районе острова Луна и, вероятно, был преднамеренным.