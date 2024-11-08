29-летний полицейский превысил свои служебные полномочия и применил средства принуждения, чтобы обездвижить украинца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какое наказание ожидает полицейского

Полицейский дал показания по делу, но не признал вину. Ему грозит до пяти лет заключения. Сейчас правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей и запретили выезжать из страны.

Во время вскрытия тела украинца обнаружили, что он мог умереть из-за удушения. Однако точная причина смерти станет известной только после проведения всех необходимых экспертиз. Тело умершего уже передали семье.

Что известно об убийстве

По словам представителя Окружной прокуратуры в Ополе Станислава Бара, убийство произошло 29 октября. Полицию вызвал владелец фирмы в населенном пункте Кшивизна. Именно там хотел трудоустроиться украинец.

Предприниматель требовал у мужчины оплату за ночлег. Украинец сначала отказывался давать деньги, но на момент приезда полиции заплатил.

Патрульные пытались отвезти мужчину в участок, но из-за сопротивления им пришлось применить силовые приемы. Впоследствии украинец потерял сознание и на момент приезда спасателей уже был мертвым.

Прокуратура считает, что убийство не основывается на национальной неприязни и является несчастным случаем. Представитель прокуратуры также отмечает, что в этом году это первый случай смерти во время задержания полицией в Опольском воеводстве.