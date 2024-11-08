29-річний поліцейський перевищив свої службові повноваження та застосував засоби примусу, щоб знерухомити українця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яке покарання очікує на поліцейського

Поліцейський дав свідчення у справі, але не визнав провину. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Наразі правоохоронця усунули від виконання обов'язків та заборонили виїжджати з країни.

Під час розтину тіла українця виявили, що він міг померти через удушення. Проте точна причина смерті стане відомою лише після проведення усіх необхідних експертиз. Тіло померлого вже передали родині.

Що відомо про вбивство

За словами речника Окружної прокуратури в Ополе Станіслава Бара, вбивство трапилося 29 жовтня. Поліцію викликав власник фірми у населеному пункті Кшивізна. Саме там хотів працевлаштуватися українець.

Підприємець вимагав у чоловіка оплату за ночівлю. Українець спочатку відмовлявся давати кошти, але на момент приїзду поліції заплатив.

Патрульні намагалися відвезти чоловіка у відділок, але через пручання їм довелося застосувати силові прийоми. Згодом українець втратив свідомість і на момент приїзду рятувальників вже був мертвим.

Прокуратура вважає, що вбивство не ґрунтується на національній неприязні та є нещасним випадком. Речник прокуратури також зазначає, що цього року це перший випадок смерті під час затримання поліцією в Опольському воєводстві.