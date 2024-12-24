В Киеве врача частной клиники отправили в тюрьму из-за смерти младенца

В Киеве врач акушер-гинеколог одной из частных клиник столицы признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Его действия повлекли смерть младенца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о деле с акушер-гинекологом

Так, в суде прокуроры доказали, что в мае 2020 года во время родов женщины врач акушер-гинеколог совершил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода. Он несвоевременно принял решение о кесаревом сечении.

В результате новорожденный ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней,

– указали в прокуратуре.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила связь между действиями медика и смертью ребенка. Врачу назначен максимальный срок наказания, которое предусматривает статья. Ему присудили 3 года лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год. Также полностью удовлетворены исковые требования потерпевшей, с частной клиники взыскано 1 миллион 170 тысяч морального ущерба.

Во время суда акушер вины не признал. Более того, в результате выбранной стороной защиты тактики, судебное рассмотрение дела длилось более 2 лет. Отмечается, что адвокаты умышленно затягивали рассмотрение.