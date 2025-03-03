Ждал отправки в учебный центр: в Кременчугском РТЦК и СП умер мужчина
В Кременчугском РТЦК и СП, что в Полтавской области, умер мужчина, которого привезли для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. Состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, медики не смогли спасти его жизнь.
Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.
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Что известно о смерти гражданина в ТЦК
Мужчину 1977 года рождения доставили в Кременчугский ТЦК и СП 2 марта около 10:20. Полиция привезла его, чтобы сотрудники могли уточнить его данные. В дальнейшем гражданин прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.
После завершения всех процедур мужчина ожидал отправки в учебный центр в помещении ТЦК. Однако в какой-то момент вечером он побледнел и потерял сознание. На место вызвали медиков и реанимобиль. К сожалению, через час проведения реанимационных мероприятий мужчина скончался.
Обстоятельства происшествия изучала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что к смерти мужчины работники ТЦК и СП не причастны, к гражданину не применяли физическую силу. Врачи установили, что мужчина умер он от острой сердечной недостаточности.
Руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются, призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения,
– заявили в районном ТЦК и СП.
Скандалы с ТЦК: последние новости
- В Вознесенском районе Николаевской области военный бросил гранату в ТЦК и СП, повредив два автомобиля. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В суде он признался в содеянном.
- В Шостке, что в Сумской области, местный житель напал на работника ТЦК и полицейского, распылив газ им в лицо и нанеся удар. Правоохранители задержали нападавшего, ему грозит до 5 лет заключения за применение силы против правоохранителей и должностных лиц.