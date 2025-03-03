Ждал отправки в учебный центр: в Кременчугском РТЦК и СП умер мужчина

В Кременчугском РТЦК и СП, что в Полтавской области, умер мужчина, которого привезли для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. Состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, медики не смогли спасти его жизнь.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

К теме В Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: появилась реакция полиции

Что известно о смерти гражданина в ТЦК

Мужчину 1977 года рождения доставили в Кременчугский ТЦК и СП 2 марта около 10:20. Полиция привезла его, чтобы сотрудники могли уточнить его данные. В дальнейшем гражданин прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

После завершения всех процедур мужчина ожидал отправки в учебный центр в помещении ТЦК. Однако в какой-то момент вечером он побледнел и потерял сознание. На место вызвали медиков и реанимобиль. К сожалению, через час проведения реанимационных мероприятий мужчина скончался.

Обстоятельства происшествия изучала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что к смерти мужчины работники ТЦК и СП не причастны, к гражданину не применяли физическую силу. Врачи установили, что мужчина умер он от острой сердечной недостаточности.

Руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются, призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения,

– заявили в районном ТЦК и СП.

Скандалы с ТЦК: последние новости