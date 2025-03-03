Про це 24 Канал пише з посиланням на Полтавський обласний ТЦК і СП.

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Що відомо про смерть громадянина в ТЦК

Чоловіка 1977 року народження доставили до Кременчуцького ТЦК і СП 2 березня близько 10:20. Поліція привезла його, аби співробітники могли уточнити його дані. Надалі громадянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після завершення всіх процедур чоловік очікував відправлення до навчального центру в приміщенні ТЦК. Однак у якийсь момент увечері він зблід і втратив свідомість. На місце викликали медиків і реанімобіль. На жаль, через годину проведення реанімаційних заходів чоловік помер.

Обставини події вивчала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що до смерті чоловіка працівники ТЦК та СП не причетні, до громадянина не застосовували фізичну силу. Лікарі встановили, що чоловік помер він від гострої серцевої недостатності.

Керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин. Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення,

– заявили в районному ТЦК і СП.

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