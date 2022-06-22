"Смерть" нардепа-изменника Ковалева в Херсонской области, предварительно, является "фейком", – СМИ

Информация о смерти Алексея Ковалева в оккупированной Херсонской области, предварительно, является фейком. Мужчина, который был членом президентской фракции "Слуга народа", предал Украину.

Об этом заявил знакомый с ситуацией собеседник в правоохранительных органах.

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В то же время правоохранители отказываются официально комментировать данные о возможной "гибели" бывшего "слуги народа". В президентской партии также не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подобные сообщения.

Наша фракция не поддерживает никаких контактов с Ковалевым еще с начала широкомасштабной войны. Мы с ним не общаемся. Новость о его "смерти" так же узнали из соцсетей, но нет никакой информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть это,

– отметила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы "погиб" в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины, распространил 22 июня Евгений Шевченко, известный как "агент НАБУ".

Что известно о Ковалеве

Алексей Ковалев стал народным депутатом в 2019 году. То есть как раз на пике популярности Владимира Зеленского и "Слуги народа". В это время он попал в парламент как мажоритарщик от этой политсилы.

В парламенте он входил во фракцию "Слуга народа" и был членом комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Впервые о Ковалеве громко заговорили в конце 2021 года, когда он – рядовой парламентарий – неожиданно для многих стал владельцем общеукраинского телеканала.

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А уже через несколько месяцев после начала широкомасштабной войны России против Украины о Ковалеве написали все СМИ. Дело в том, что он не просто уехал на оккупированную территорию Херсона, но и заявил о намерении сотрудничать с российской оккупационной администрацией.

После этого в партии "Слуга народа" заявили, что поведение Алексея Ковалева несовместимо со званием народного депутата Украины и идеями фракции.

Именно поэтому народные депутаты решили:

обратиться к Верховной Раде с призывом лишить Ковалева мандата нардепа;

призвали Генпрокуратуру и СБУ как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев конфискацию его активов и имущества.

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