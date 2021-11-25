Смерть нардепа Полякова: уже есть результаты многих экспертиз, – Скороход
25 ноября 2021 , 12:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Анна Скороход рассказала, что уже есть результаты многих экспертиз по делу о смерти Антона Полякова. Политик ушел из жизни в ночь на 8 октября 2021 года.
Нардеп Скороход в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что сейчас ее не допустили к материалам по уголовному делу. В то же время политик подчеркнула: это произойдет уже вскоре.
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Меня еще не допустили к материалам по уголовному делу, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов. Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз,
– сообщила Скороход.
В полиции есть две версии смерти Полякова
- Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский рассказал, что сейчас правоохранители рассматривают 2 версии смерти Полякова. Речь идет о добровольном или принудительном употреблении наркотиков. Всего по делу уже провели около 20 экспертиз.
- В крови политика обнаружили алкоголь и метадон.
- По словам Выговского, показания самой Скороход – тайна досудебного расследования. Никаких деталей пока не разглашают.
- В то же время известно, что повторный допрос политика длился 7 часов.