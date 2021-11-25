Смерть нардепа Полякова: уже есть результаты многих экспертиз, – Скороход

Анна Скороход рассказала, что уже есть результаты многих экспертиз по делу о смерти Антона Полякова. Политик ушел из жизни в ночь на 8 октября 2021 года.

Нардеп Скороход в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что сейчас ее не допустили к материалам по уголовному делу. В то же время политик подчеркнула: это произойдет уже вскоре.

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Меня еще не допустили к материалам по уголовному делу, но обещают в ближайшее время допустить и предоставить копию материалов. Я знаю, что уже есть результаты многих экспертиз,

– сообщила Скороход.

В полиции есть две версии смерти Полякова