Из-за гибели Алексея Навального европейские страны могут наложить санкции на лиц, которые принимали участие в преследовании российского политика. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

Смотрите также "Крым – не бутерброд", отравление и фактическая казнь: биография российского оппозиционера Навального

О каких санкциях речь

Большинство людей, которые участвовали в этом (в преследовании российского оппозиционера, – 24 Канал), уже, наверное, есть в нашем списке, но мы открыты для того, чтобы увидеть, сможем ли наложить санкции на большее количество людей, причастных к медленному убийству Навального,

– заявил собеседник.

Отметим, в понедельник, 19 февраля, в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Министры будут работать над пакетом санкций против России. Ожидается, что они обсудят замороженные активы РФ, а также реформирование Европейского фонда мира, откуда Украина получает военную помощь.

Другим вопросом на повестке дня станет ситуация в Беларуси. Министры выскажут свое мнение относительно режима Лукашенко, и в выводах заседания сообщат о роли Беларуси после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как в ЕС реагируют на смерть Навального в колонии