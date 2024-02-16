З огляду на загибель Олексія Навального європейські країни можуть накласти санкції на осіб, які брали участь у переслідуванні російського політика. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

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Про які санкції мова

Більшість людей, які брали участь у цьому (в переслідуванні російського опозиціонера, –24 Канал), уже, напевно, є в нашому списку, але ми відкриті для того, щоб побачити, чи зможемо накласти санкції на більшу кількість людей, причетних до повільного вбивства Навального,

– заявив співрозмовник.

Зазначимо, у понеділок, 19 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Міністри працюватимуть над пакетом санкцій проти Росії. Очікується, що вони обговорять заморожені активи РФ, а також реформування Європейського фонду миру, звідки Україна отримує військову допомогу.

Іншим питанням на порядку денному стане ситуація у Білорусі. Міністри висловлять свою думку щодо режиму Лукашенка й у висновках засідання повідомлять про роль Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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