З огляду на загибель Олексія Навального європейські країни можуть накласти санкції на осіб, які брали участь у переслідуванні російського політика. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.
Дивіться також "Крим – не бутерброд", отруєння і фактична страта: біографія російського опозиціонера Навального
Про які санкції мова
Більшість людей, які брали участь у цьому (в переслідуванні російського опозиціонера, –24 Канал), уже, напевно, є в нашому списку, але ми відкриті для того, щоб побачити, чи зможемо накласти санкції на більшу кількість людей, причетних до повільного вбивства Навального,
– заявив співрозмовник.
Зазначимо, у понеділок, 19 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Міністри працюватимуть над пакетом санкцій проти Росії. Очікується, що вони обговорять заморожені активи РФ, а також реформування Європейського фонду миру, звідки Україна отримує військову допомогу.
Іншим питанням на порядку денному стане ситуація у Білорусі. Міністри висловлять свою думку щодо режиму Лукашенка й у висновках засідання повідомлять про роль Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як у ЄС реагують на смерть Навального в колонії
- Більшість політиків, які вже висловилися, однозначні: Навальний був опонентом Путіна, за це і поплатився. Хтось прямо звинувачує Путіна у вбивстві Навального, хтось більш помірковано закликає почекати підтвердження й експертизи, проте всі одноголосно говорять, що російське керівництво має відповісти.
- У США пролунали досить жорсткі заяви, там закликали Путіна до відповідальності. Джо Байден має виступити з промовою о восьмій вечора, 24 Канал буде висвітлювати її.
- А от офіційна Москва звинувачує західний світ, мовляв, чому світові лідери щось заявляють до висновків експертизи, чи це не вони вбили Навального? Таким чином Марія Захарова і Дмітрій Пєсков укотре демонструють свою дурість.