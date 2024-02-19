"Вспомните похороны Пригожина": российская оппозиционерка предположила, где может быть тело Навального

О смерти российского политика Алексея Навального сообщили днем 16 февраля. С тех пор прошло трое суток, а родные погибшего до сих пор не могут получить и даже выяснить, где находится его тело.

Даже бездыханное тело так называемого российского оппозиционера представляет угрозу для Владимира Путина, поэтому его не выдают родным. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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Максимальный маразм

Кремль панически боится похорон Навального, поэтому не исключено, что тело погибшего политика будут держать в течение месяца как раз до завершения перевыборов Путина.

К слову, в течение двух дней на акциях памяти Алексея Навального, которого убил российский диктатор, силовики задержали 402 человека. Также, по данным росСМИ, более 46 тысяч человек отправили обращение в Следственный комитет России с требованием выдать тело оппозиционера его семье.

Мы не можем посчитать точное количество людей, которые вышли на акции после смерти Навального. Люди кладут цветы к памятникам жертвам политических репрессий, но если их туда не пускают, то кладут в других местах. А представляете, что будет если все эти люди смогут прийти на похороны,

– отметила российская оппозиционерка.

Кремль сделает все, чтобы не допустить публичного захоронения Навального. Параллельно путинское окружение будет запугивать родных политика, чтобы они вообще не делали похороны открытыми или даже скрыли место его захоронения.

Курносова отметила, что мы еще увидим страшные истории о том, как российские власти будут пытаться спрятать мертвого Навального от людей.

На мой взгляд, это максимальный маразм. Это естественно, если человек умирает, то люди хотят возложить цветы и поплакать. Если бы Кремль не ограничивал этого, то мне кажется, что ненависти к режиму было бы меньше,

– сказала политический аналитик.

Однако сейчас власти России делают глупости и это хорошо, ведь все еще раз убедятся, настолько они мерзкие.

Безумное давление на родителей

Российский журналист Александр Невзоров сказал, что не исключено, что тело Алексея Навального могут привезти даже в Кремль. К тому же он заметил, что Путин в праве "до посинения" таскать труп по своим моргам и подвалам, под предлогом "изучения причин смерти".

Подобную "спецоперацию" Кремль развернул и после смерти главаря вагнеровцев Евгения Пригожина. Место его захоронения до последнего скрывали, о нем стало известно только на следующий день после захоронения. Однако для того, чтобы скрыть похороны Навального, Кремль должен договориться с его семьей.

Я просто представляю, какое сейчас давление испытывают родители, ведь жена еще не приехала в Россию. Они (Кремль – 24 Канал) хотят, чтобы место захоронения было труднодоступным и малоизвестным. Представьте картинку, на похороны приходят послы иностранных государств и что силовики прямо на кладбище будут всех лупить дубинками?

– добавила Курносова.

Она отметила, что Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции абсолютно верно сказал, что смерть Навального – доказательство того, что Путин не является легитимным президентом России.

Поиски тела Навального