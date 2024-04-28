Навального могли убить за спиной Путина, – бывший офицер Mi-6
Источник:Интервью Криса Стила
Российский так называемый "оппозиционер" Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля этого года. По одной из версий это убийство могло быть спланировано за спиной Путина.
Такое предположение озвучил бывший офицер британской разведки Mi-6 Крис Стил в интервью украинской журналистке Дженне Клочко.
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Многие вещи происходят без ведома Путина
Стил провел параллель с Нельсоном Манделой, бывшим президентом Южно-Африканской республики, сидевший в тюрьме.
У меня нет точной информации по этому поводу (по поводу смерти Навального,– 24 Канал), но, очевидно, я иногда вспоминаю случай с Нельсоном Манделой, когда он сидел в тюрьме на острове Роббен. Власти ЮАР держали его в тюрьме и не собирались выпускать, понимая, что в долгосрочной перспективе Мандела будет потенциальным лидером страны, который сможет объединить страну, и потому он не должен быть на свободе, сбрасывая режим. Но в то же время власть понимала, что он не должен быть подвергнут пыткам или убит, потому что он был страховым полисом в определенном смысле политически, что оказалось правильной политикой в Южной Африке. Но я думаю, что в России это было не так, я думаю, он (Навальный,– 24 Канал) был убит,
– рассказал Стол.
Эксофицер британской разведки объяснил, что в России многие вещи происходят за спиной представителей власти, в том числе и убийства.
Я имею в виду, что проблема России, как вы знаете, заключается в том, что, хотя Путин главный, все его боятся, они (российские политики,– 24 Канал) также делают всяческие вещи за его спиной, включая убийства друг друга, причинение вреда друг другу и дискредитацию друг друга, что продолжалось годами,
– подчеркнул он.
В то же время следует помнить, что убийство оппонентов и тех, кто не соглашается с политикой Кремля – это старая и проверенная десятилетиями тактика Путина.
Что известно о смерти Навального
- Федеральная служба исполнения наказаний 16 февраля 2024 года сообщила, что Алексей Навальный скончался после прогулки в колонии. Навальный находился в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, куда его перевели незадолго до смерти. 14 января политика отправили в штрафной изолятор – в 27-й раз.
- Навальному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание, а реанимация не принесла результата. Официальной причиной смерти "оппозиционера" является отрыв тромба.
- Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Алексея Навального после отравления в 2020 году, заявил, что в случае внезапной смерти оппозиционер не мог сначала почувствовать себя плохо, а затем потерять сознание. При таком диагнозе пациент теряет сознание мгновенно.