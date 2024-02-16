"Первый пошел, по**й" и "это убийство": как реагируют на смерть Навального оппозиционеры и россияне

В России достаточно неоднозначно реагируют на смерть оппозиционного политика Алексей Навального. Оппозиционеры отмечают умышленное убийство, тогда как обычные россияне вообще не видят в его смерти какого-то резонанса и комментируют это вроде "первый ушел, по**й.

О том, как реагируют в России на смерть Навального, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Не хочу слышать соболезнования, - мать Навального отреагировала на смерть сына

Никаких сомнений, это убийство: реакция оппозиции

Российские политические и общественные деятели активно реагируют на новости о смерти Алексея Навального. Они отмечают, что не имеют сомнений, что это умышленное убийство. В частности, российский оппозиционер в эмиграции Михаил Ходорковский вообще выразил сомнение в том, что Навальный действительно умер.

"Если это правда, то независимо от формальной причины, ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, который сначала санкционировал отравление Алексея, а затем посадил его в тюрьму", – написал Ходорковский.

! Команда Навального не имеет подтверждений о смерти политика. Там отметили, что адвокат Навального немедленно вылетел в Харп, где он собственно отбывал срок.

Также Ходорковский призвал россиян в ответ на смерть Навального вписать его имя в бюллетень на президентских выборах

"Я призываю всех 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ", - написал

Немного реакции российских оппозиционеров / Скриншоты с сайта Медуза

В политическом блоке Кремля смерть Алексея Навального расценивают как "очень негативное событие" для предвыборной кампании Владимира Путина. Есть и те, которые говорят, что Навальный "понимал, на что шел возвращаясь в Россию" и "получил наказание за работу против страны".

"То, что это произойдет и что Навальный не выйдет из тюрьмы было ожидаемо", – сказал анонимный российский государственный чиновник для The Moscow Times.

При этом, по его словам, Навальный после того, как был осужден и находился в колонии ""не представлял никакой угрозы" для Кремля и Владимира Путина.

В то же время там не исключают и варианта, что Навальный действительно мог умереть своей смертью, ведь его удерживали в тяжелых условиях.

"Я не исключаю, что, как пишут в телевизионных каналах, мог быть и тромб. Столько дней в штрафном изоляторе подряд – это дохрена. Похоже, перестарались",- сказал источник.

Другой собеседник, бывший высокопоставленный чиновник Кремля, сказал, что российские власти планомерно доводили его до гибели: "Там в Кремле хотели его гибели. Вот она и случилась".

В РДК заявили, что Навальный "жертва Кремля"

Российский добровольческий корпус заявил, что Алексей Навальный стал очередной жертвой режима Кремля. Бойцы говорят, что именно поэтому они ведут борьбу с Путиным, чтобы противостоять авторитарности.

"Алексей Навальный стал очередной жертвой режима. Мы взяли в руки оружие именно потому, что играть по правилам Кремля - это значит как-то быть изгнанным или убитым. И именно сейчас РДК доказывает эффективность этого выбора, сметая орды путинских солдат. Получить Родину можно только в вооруженной борьбе", – написали в РДК.

Как реагируют обычные россияне

А вот россиянам в целом, похоже, что абсолютно все равно на смерть известного оппозиционера. Одни пишут, что им абсолютно безразлично до него. Другие, что и забыли уже, кто такой Навальный. А третьи, – что так ему и надо, потому что он "предатель страны".

Вот, какие комментарии они оставляли в соцсетях / Скриншоты 24 Канала

Смотрите также "Россия должна ответить на серьезные вопросы": как мировые политики реагируют на смерть Навального

Смерть Навального: что известно