Про те, як реагують в Росії на смерть Навального, розповідає 24 Канал.

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Жодних сумнівів, це убивство: реакція опозиції

Російські політичні та громадські діячі активно реаугують на новини про смерть Олексія Навального. Вони наголошують, що не мають сумнівів, що це умисне вбивство. Зокрема, російський опозиціонер в еміграції Михайло Ходорковський узагалі висловив сумнів у тому, що Навальний і справді помер.

"Якщо це правда, то незалежно від формальної причини, відповідальність за передчасну смерть несе особисто Володимир Путін, який спочатку санкціонував отруєння Олексія, а потім посадив його у в'язницю", – написав Ходорковський.

Увага! Команда Навального не має підтверджень про смерть політика. Там зазначили, що адвокат Навального негайно вилетів у Харп, де він власне відбував термін.

Також Ходорковський закликав росіян у відповідь на смерть Навального вписати його ім'я до бюлетеня на президентських виборах

"Я закликаю всіх 17 березня прийти на виборчі дільниці та вписати ім'я Олексія Навального до бюлетеня для голосування. Якщо ви не знали чи сумнівалися, як діяти цього дня, то ось вам відповідь", — написав

Трохи реакції російських опозиціонерів / Скриншоти з сайту Медуза

В політичному блоці Кремля смерть Олексія Навального розцінюють як "дуже негативну подію" для передвиборчої кампанії Володимира Путіна. Є й ті, які кажуть, що Навальний "розумів, на що йшов повертаючись до Росії" і "одержав покарання за роботу проти країни".

"Те, що це станеться і що Навальний не вийде з в'язниці було очікувано", – сказав анонімний російський державний чиновник для The Moscow Times.

При цьому, за його словами, Навальний після того, як був засуджений і перебував у колонії "«не представляв жодної загрози" для Кремля та Володимира Путіна.

Водночас там не відкидають і варіанту, що Навальний і справді міг померти своєю смерттю, адже його утримували в важких умовах.

"Я не виключаю, що, як пишуть в телевізійних каналах, міг бути і тромб. Стільки днів у штрафному ізоляторі підряд – це дохріна. Схоже, перестаралися",— сказав джерело.

Інший співрозмовник, колишній високопосадовець Кремля, сказав, що російська влада планомірно доводила його до загибелі: "Там у Кремлі хотіли його загибелі. Ось вона і трапилась".

У РДК заявили, що Навальний "жертва Кремля"

Російський добровольчий корпус заявив, що Олексій Навальний став черговою жертвою режиму Кремля. Бійці кажуть, що саме тому вони ведуть боротьбу з Путіним, аби протистояти авторитарності.

"Олексій Навальний став черговою жертвою режиму. Ми взяли до рук зброю саме тому, що грати за правилами Кремля — це означає якось бути вигнаним чи вбитим. І саме зараз РДК доводить ефективність цього вибору, змітаючи орди путінських солдатів. Здобути Батьківщину можна лише у збройній боротьбі", – написали в РДК.

Як реагують звичайні росіяни

А ось росіянам загалом, схоже, що абсолютно однаково на смерть відомого опозиціонера. Одні пишуть, що їм абсолютно байдуже до нього. Інші, що й забули вже, хто такий Навальний. А треті, – що так йому і треба, бо він "зрадник країни".

Ось, які коментарі вони залишали у соцмережах / Скриншоти 24 Каналу

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Смерть Навального: що відомо