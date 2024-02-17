Тело у российских следователей, – команда Навального сообщила детали смерти
Команда Алексея Навального подтвердила смерть оппозиционного политика. Они отметили, что тело у следователей следственного комитета России.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила это только на следующий день после смерти политика, о которой сообщила Россия. Накануне, 16 февраля, жена Навального заявила, что не знает, следует ли верить заявлениям Кремля.
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Что заявила команда Навального
Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея,
– заявила пресс-секретарь политика.
Она написала, что сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи следственного комитета России.
"Сейчас они проводят с ним "исследования". Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", – написала Ярмыш.
Директор созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов заявил, что "теперь все. Окончательно".
"Алексей Навальный убит. По официальному сообщению 16 февраля 2024 года в 12:17 минуты московского времени (14:17 по местному)", – заявил соратник оппозиционера.
Коротко о смерти Навального
- Алексей Навальный умер в колонии особого режима №3 в поселке Харп Тюменской области за Полярным кругом 16 февраля 2024 года.
- Первой о его смерти написала Федеральная служба исполнения наказаний России. Жена Навального выступила 16 февраля и Мюнхенской конференции и заявила, что не знает, следует ли верить заявлениям из государственных российских СМИ.
- Юлия Навальная сказала, что нельзя верить Путину и путинскому правительству, потому что они всегда врут. Зато объяснила что, если заявление о смерти ее мужа будет правдивым, то она надеется на справедливое наказание для Путина и его соратников.
- Подробнее о деятельности российского оппозиционера и его отношение к Украине читайте в тексте 24 Канала.