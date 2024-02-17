Тело у российских следователей, – команда Навального сообщила детали смерти

Команда Алексея Навального подтвердила смерть оппозиционного политика. Они отметили, что тело у следователей следственного комитета России.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила это только на следующий день после смерти политика, о которой сообщила Россия. Накануне, 16 февраля, жена Навального заявила, что не знает, следует ли верить заявлениям Кремля.

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Что заявила команда Навального

Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея,

– заявила пресс-секретарь политика.

Она написала, что сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи следственного комитета России.

"Сейчас они проводят с ним "исследования". Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", – написала Ярмыш.

Директор созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов заявил, что "теперь все. Окончательно".

"Алексей Навальный убит. По официальному сообщению 16 февраля 2024 года в 12:17 минуты московского времени (14:17 по местному)", – заявил соратник оппозиционера.

Коротко о смерти Навального