"Произошло нечто необычное": Трамп ответил, считает ли Путина причастным к смерти Навального

Дональд Трамп высказал предположение, что президент России Владимир Путин может быть причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что Навальный был молодым человеком, и по статистике должен был бы жить еще долгое время, поэтому смерть является необычной.

Трамп считает, что Навальный, учитывая его возраст, мог бы жить еще долго. Отвечая на вопрос, несет ли Путин ответственность за смерть Навального, он заявил, что "вероятно" диктатор причастен к смерти российского оппозиционера.

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Трамп высказался о смерти Навального

Дональд Трамп высказал мнение, что президент России Владимир Путин может быть причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в арктической тюрьме в прошлом месяце.

Я не знаю, но возможно, я имею в виду, возможно, можно сказать, вероятно, я не знаю,

– заявил республиканец отвечая на вопрос, причастен ли Путин к смерти Навального.

Он также добавил, что Навальный был молодым человеком, и по статистике должен был бы жить еще долгое время, поэтому "произошло что-то необычное".

Смерть Алексея Навального: основное