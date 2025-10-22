Бывший пленный в эфире 24 Канала поделился, как его наблюдательность и юмор помогали выжить. Он также отметил, что одной из основных форм самозащиты было ощущение контроля – даже в самые сложные моменты.

Смотрите также Британец, который был в плену, выиграл уникальное судебное дело против России: важные детали

Как выглядела жизнь в плену?

В неволе Шон Пиннер почти постоянно находился с мешком на голове и видел только узкую полосу перед собой. Ориентироваться приходилось на слух и по мелким признакам: от блеска пола до обуви людей рядом. Опыт работы в пабе и военная мнительность превратились в способ выживания – внимательность к малейшим деталям давала ощущение контроля.

Я почти все время был с мешком на голове и мог видеть только небольшой участок перед собой. Я оценивал ситуацию по тому, что слышал и видел. В общем я различал, что хорошо, а что плохо,

– рассказал Пиннер.

Со временем слух стал основным инструментом ориентирования. Он учился различать "нормальный" шум тюрьмы и улавливать отклонения, которые означали движение или смену караула. Так формировалась карта пространства без зрения, что помогала предвидеть опасность и держать эмоции под контролем.

Death Metal и песня Шер: как британский пленный считал часы

В перерывах между допросами помещение наполняли тяжелой музыкой, что со временем стала частью рутинной жизни. По количеству песен он учился определять часы и смены караула.

Ваша жизнь – это звук. Вне камеры или земли – это шаблон жизни, норма. Вы определяете ненормальное в нормальном, что инстинктивно происходит в такой среде. То есть, например, там играла Death Metal. Во второй тюрьме – ABBA, это было ужасно. Они постоянно слушали Death Metal на повторе. Я мог определить время суток по количеству песен. 17 песен по три минуты. Я мог вычислить продолжительность плейлиста,

– вспомнил Пиннер.

Впоследствии к громким звукам добавилась ирония. В Макеевке ежедневно крутили песню Шер "Believe", и даже после освобождения этот мотив стал своеобразным воспоминанием о выживании. Юмор и общительность, говорит он, помогали не потерять человечности и выдержать самые тяжелые дни.

Юмор как способ выжить

Несмотря на жестокие условия плена, Шон Пиннер сумел сохранить чувство юмора. Говорит, что именно шутки и поддержка товарищей помогали не сломаться и держали веру в возвращение домой.

Когда я вернулся, в заголовке газеты написали: британский заключенный Шон Пиннер возвращается домой, смерть от ABBA. Это было не совсем так, но они обратили внимание на одну вещь – ABBA,

– пошутил он.

Даже в неволе солдаты пытались найти крохи нормальности – шутили, пели, говорили о семьях. Такие моменты, объяснил он, спасали психику больше, чем любая медицинская помощь, и останутся с ним навсегда.

Что известно об истории британца Шона Пиннера, который пережил плен в России