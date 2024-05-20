"Иранцы выплеснут свой гнев": повлияет ли смерть Раиси на политику Ирана
Источник:Financial Times
В воскресенье, 19 мая, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Однако смерть Раиси не окажет заметного влияния на политику Тегерана.
По словам журналистов Financial Times, смерть Раиси стала шоковым ударом по исламскому режиму и его верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Именно он является вторым высшим руководителем Иранского государства с 1989 года.
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Последствия для Ирана
С момента назначения в 2021 году Раиси считался неотъемлемой частью планов Хаменеи.
Именно Хаменеи хотел укрепить влияние сторонников жесткого режима и обеспечить плавное преемственность высшей должности в стране после смерти 85-летнего верховного лидера. Ибрагим Раиси был одновременно президентом Ирана и кандидатом в преемники верховного лидера Али Хаменеи.
Эта тема доминировала в иранской политике в течение последнего десятилетия и будет доминировать в дальнейшем... Смерть Раиси не окажет заметного влияния на ключевые решения в сфере внутренней и внешней политики, которые в конечном итоге определяются Хаменеи..
– говорится в материале FT.
Будущие выборы
Теперь аятолла и другие лидеры Ирана должны срочно начать подготовку к выборам, что является новым вызовом для системы в условиях сложного периода. Голосование должны провести в течение 50 дней. А пока исполняющим обязанности президента, вероятно, будет вице-президент Мохаммад Мохбер.
Можно ожидать, что многие иранцы выплеснут свой гнев, просто отказавшись от голосования. В 2021 году явка на президентских выборах впервые со времен исламской революции 1979 года упала ниже 50%. В этом году на парламентских выборах явка была рекордно низкой – менее 41%,
– пишут журналисты.
Стоит отметить, что протесты в Иране в целом не является редким явлением.
Смерть Ибрагима Раиси: кратко
- Днем 19 мая стало известно, что вертолет президента Ирана исчез в горах на севере страны. Ибрагим Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Первым полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr заявило утром 20 мая, что президент Раиси попал в авиакатастрофу и "принял мученическую смерть", когда "выполнял свой долг перед народом Ирана".
- Менее чем через час вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Раиси и его делегации из 8 человек при крушении вертолета.
- В авиакатастрофе погибли все пассажиры вертолета: президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель Лидера исламской революции в провинции Восточный Азербайджан и еще несколько человек.