"Иранцы выплеснут свой гнев": повлияет ли смерть Раиси на политику Ирана

В воскресенье, 19 мая, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Однако смерть Раиси не окажет заметного влияния на политику Тегерана.

По словам журналистов Financial Times, смерть Раиси стала шоковым ударом по исламскому режиму и его верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Именно он является вторым высшим руководителем Иранского государства с 1989 года.

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Последствия для Ирана

С момента назначения в 2021 году Раиси считался неотъемлемой частью планов Хаменеи.

Именно Хаменеи хотел укрепить влияние сторонников жесткого режима и обеспечить плавное преемственность высшей должности в стране после смерти 85-летнего верховного лидера. Ибрагим Раиси был одновременно президентом Ирана и кандидатом в преемники верховного лидера Али Хаменеи.

Эта тема доминировала в иранской политике в течение последнего десятилетия и будет доминировать в дальнейшем... Смерть Раиси не окажет заметного влияния на ключевые решения в сфере внутренней и внешней политики, которые в конечном итоге определяются Хаменеи..

– говорится в материале FT.

Будущие выборы

Теперь аятолла и другие лидеры Ирана должны срочно начать подготовку к выборам, что является новым вызовом для системы в условиях сложного периода. Голосование должны провести в течение 50 дней. А пока исполняющим обязанности президента, вероятно, будет вице-президент Мохаммад Мохбер.

Можно ожидать, что многие иранцы выплеснут свой гнев, просто отказавшись от голосования. В 2021 году явка на президентских выборах впервые со времен исламской революции 1979 года упала ниже 50%. В этом году на парламентских выборах явка была рекордно низкой – менее 41%,

– пишут журналисты.

Стоит отметить, что протесты в Иране в целом не является редким явлением.

Смерть Ибрагима Раиси: кратко