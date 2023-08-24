В среду, 23 августа, в Тверской области упал самолет Евгения Пригожина. Россияне подтвердили смерть главы ЧВК "Вагнер" и остальных пассажиров.

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В ближайшее время вагнеровцев разгромят

Российский добровольческий корпус уверен, что гибель высшего военного руководства ЧВК "Вагнер" станет началом конца образования. В настоящее время группировка осталась фактически "без головы" – это значит, что ее в ближайшее время разгромят

Конечно, смерть Пригожина вызовет реакцию и внутри самой российской армии. Это ее подорвет боевой дух, мораль и боеспособность. РДК подчеркнул, что это только приближает Украину к победе.

Борьба элит внутри России окончательно перешла в фазу откровенной резни, а значит наша победа все ближе,

– отметили союзники Украины.

Также в РДК отметили, что сам Евгений Пригожин был определенным дестабилизирующим фактором для России, с которым они связывали определенные надежды. Однако они двигались к нулю еще после провала "Марша Справедливости".

Падение самолета Пригожина: что известно