В среду, 23 августа, в Тверской области упал самолет Евгения Пригожина. Россияне подтвердили смерть главы ЧВК "Вагнер" и остальных пассажиров.
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В ближайшее время вагнеровцев разгромят
Российский добровольческий корпус уверен, что гибель высшего военного руководства ЧВК "Вагнер" станет началом конца образования. В настоящее время группировка осталась фактически "без головы" – это значит, что ее в ближайшее время разгромят
Конечно, смерть Пригожина вызовет реакцию и внутри самой российской армии. Это ее подорвет боевой дух, мораль и боеспособность. РДК подчеркнул, что это только приближает Украину к победе.
Борьба элит внутри России окончательно перешла в фазу откровенной резни, а значит наша победа все ближе,
– отметили союзники Украины.
Также в РДК отметили, что сам Евгений Пригожин был определенным дестабилизирующим фактором для России, с которым они связывали определенные надежды. Однако они двигались к нулю еще после провала "Марша Справедливости".
Падение самолета Пригожина: что известно
- 23 августа частный борт Пригожина упал в Тверской области. Он двигался из Москвы в Санкт-Петербург. На борту было 10 человек – все они погибли.
- Сначала присутствие Пригожина на борту не подтверждали, но отмечали, что он находится в списках пассажиров. Впоследствии российские СМИ официально заявили о смерти руководителя наемников.
- Одной из версий катастрофы является сбивание самолета главы ППК "Вагнер" на российском ПВО. Если это так, то гибель Пригожина – спланированная операция со стороны российского руководства.
- Известно, что перед падением самолет резко снизился. Более того, самолет вообще исчез с радаров перед тем, как произошла катастрофа