У середу, 23 серпня у Тверській області впав літак Євгенія Пригожина. Росіяни підтвердили смерть голови ПВК "Вагнер" та решти пасажирів.

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Найближчим часом вагнерівців розгромлять

Російський добровольчий корпус впевнений, що загибель вищого військового керівництва ПВК "Вагнер" стане початком кінця для утворення. Наразі угрупування лишилося фактично "без голови" – це означає, що його найближчим часом розгромлять

Звісно, смерть Пригожина викличе реакцію і всередині самої російської армії. Це її підірве бойовий дух, мораль та боєздатність. РДК наголосив, що це лише наближає Україну до перемоги.

Боротьба еліт усередині Росії остаточно перейшла у фазу відвертої різанини, а значить наша перемога все ближче,

– зазначили союзники України.

Також у РДК зазначили, що й сам Євгеній Пригожин був певним дестабілізуючим фактором для Росії, з яким вони пов'язували певні сподівання. Однак, вони рухалися до нуля ще після провалу "Маршу Справедливості".

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