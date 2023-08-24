Для Путина главное устранить серьезного врага: как смерть Пригожина повлияет на состояние армии России
Уничтожение Евгения Пригожина ударит по морально-психологическому состоянию российских оккупантов. А судьба ЧВК "Вагнера" тоже уже решена.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что смерть Пригожина также повлияет и на гражданских россиян. Очевидно, что у него была большая армия поклонников среди жителей страны-агрессорки, что можно увидеть с того, как они кладут венки по городам России.
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Какова будет дальнейшая судьба вагнеровцев
Как отметил Попович, уничтожение Пригожина станет серьезным ударом по психологическому состоянию российских оккупантов. Это должно негативно повлиять на них во время ведения боевых действий.
Я думаю, этого стоит ожидать. Чего не стоит ждать? Не думаю, что будут новые попытки мятежей. Вероятность невелика. Дальнейшая судьба для вагнеровцев – их поглотит российское минобороны,
– заметил Попович.
Очевидно, что у Пригожина также было много разной информации об отношениях в Кремле и значительное количество компроматов. По всей вероятности, это все со временем так же появится в информационном пространстве.
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В Кремле должны понимать, что Пригожин является популярной фигурой, а его уничтожение – ударит по российской армии. Однако, скорее всего, этим пренебрегли, потому что Путин сильно хотел уничтожить вагнеровцев, причастных к попытке мятежа.
Уничтожение Пригожина: коротко
- 23 июня в российских СМИ появились сообщения о падении самолета, владельцем которого был Евгений Пригожин. На борту находились 10 человек, среди которых – сам Пригожин, его "правая рука" Дмитрий Уткин и т.д. Все они были уничтожены.
- В американском Институте изучения войны считают, что самолет Пригожина сбили после приказа Путина. Так диктатор решил отомстить ему за июньскую попытку мятежа.
- Владимир Зеленский также отреагировал на уничтожение Пригожина. Он подчеркнул, что Украина к этому не имеет отношения. Всем и так понимают, кто это сделал.
- А советник министра обороны Юрий Сак заявил, что гибель Пригожина, если она действительно произошла, – хорошая новость для Украины.