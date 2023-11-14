Песков это подтвердил, – экс-агент КГБ предположил, кто принимает решение в Кремле

На фоне разных слухов о смерти Путина возникают вопросы, кто принимает решение в Кремле. Сейчас там может быть главным один из близких соратников российского президента.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что сейчас в Кремле мог существенно усилить свои позиции секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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В этом случае следует обратить внимание на одно из выступлений Патрушева, который случило 4 ноября. В соцсетях многие удивились, что тот постоянно говорил о Путине в прошлом. А также был одет в черное.

Все походило на некролог. Это особенно странно на фоне слышно о смерти российского президента.

22 октября российские телеграм-каналы начали рассказывать, что у Путина якобы остановилось сердце. А 26 октября те же источники рассказывали, что он вообще умер, а страной руководит двойник. Это – неподтвержденная информация , которая вполне может быть фейком.

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Кто может быть преемником Путина

Как подчеркнул Жирнов, во время выступления Патрушев произнес длинную идеологическую речь на 30 минут. Обычно так занимался сам Путин. Но на этот раз почему это делал именно Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России – третий человек в государстве. Первый – Путин. Второй – его заместитель Медведев. Но говорил почему-то Патрушев. Так он и показал, что сейчас главный. А Песков подтвердил это. Когда спрашивали его, как он относится к словам Патрушева, тот ответил, что "Патрушев – это Кремль. Все, что говорит Патрушев – это тоже Кремль". Пресс-секретарь президента России говорит, что все, что говорит Патрушев, должен был говорить Путин. Но говорил почему-то Патрушев,

– считает Жирнов.

Во время речи Патрушев много хвалил развитие сельского хозяйства в России. Неудивительно, что соответствующее министерство возглавляет его сын Дмитрий. Давно уже была информация, что Патрушев старший хочет продвинуть своего сына на пост президента России. Это вполне может произойти.

Ситуация в России: коротко