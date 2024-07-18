Путин – самый защищенный человек в мире: действительно ли он может закончить как Сталин
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что уже были попытки убить главу Кремля Владимира Путина, однако они пока неудачные. Есть предположение, что диктатор может закончить как руководитель СССР Иосиф Сталин в 1953 году.
Его могут убить "свои же", однако не близкое окружение. Для россиян является нормой желать другим людям скорого конца и страшных мучений. Ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что это проявляется даже на бытовом уровне, когда россияне ссорятся из-за погоды.
Смотрите также Если об этом скажет Путин: россияне готовы признать существование инопланетян, – опрос
Об охране Путина
По словам Асланяна, главная причина российско-украинской войны – диктатор Владимир Путин. Чтобы ее закончить, нужно его ликвидировать. Если диктатора пытались убить, это вполне оправдано и ожидаемо.
Однако охрана главы Кремля чрезвычайно профессиональная. У многих олигархов нет похожей защиты. Возможно, даже глава КНДР Ким Чен Ын отстает в этом вопросе, потому что в стране преобладает пропаганда.
В то же время путинскую охрану крайне сложно преодолеть. Протоколы безопасности тщательно фильтруют во всех возможных ситуациях. А поскольку в России нет независимых СМИ, даже в случае попытки покушения на Путина, об этом никто не узнает.
Допустим, у Путина 100 двойников. Ежедневно по одному убивают. Никто и никогда не узнает об этом. Гибель каждого же них не является поводом для снятия Путина с политической арены. Подумаешь, кто-то видел, как застрелили Путина, в конце концов этот человек станет следующим. Это не будет означать, что погиб Путин,
– подчеркнул Сергей Асланян.
Может ли Путин закончить как Сталин
До заявления Буданова никто даже не обсуждал, что Путина возможно убить. Тема оставалась болью и пожеланием большого количества людей. Теперь же оказывается, что таким же образом думают государственные структуры Украины. Одно дело, когда такие мысли в головах обычных людей, другое – когда обсуждения начинаются на таком уровне.
Иосифу Сталину миллионы граждан также желали смерти. Однако погиб глава Советского Союза не на скамье подсудимых, его не расстреляли в подвале – быстро, конкретно и сразу. Он дожил до старости. Уже в финале, когда терял силы и не мог контролировать даже мочеиспускание, потерял способность управлять государством. Практически самостоятельно погиб.
В отношении Путина вырисовывается похожая и безнадежная картина. Чтобы не произошло, он доживет не до Гааги, а своего естественного финала, который пытаются как можно дольше отсрочить с помощью всемирных достижений в области медицины,
– сказал Асланян.
Несмотря на санкции, России остается серьезным игроком на международном рынке и потребителем технологий, материалов и ноу-хау. Путина лечат медики со всего мира, хотя отечественная медицина также на высоком уровне.
Поэтому слова Буданова дали надежду миллионам украинцев, россиянам и вообще миру. Людям важно понимать, что они не одни и кто-то думает так же. Более того, когда оказывается, что еще и работают над этим вопросом, то в конце концов приходят к результату. К примеру, террориста Осаму бен Ладена пытались устранить много-много лет, но впоследствии все-таки убили.