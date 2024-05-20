"Не комфортно": в Литве заявили, что не могут выразить соболезнования по поводу смерти Раиси
Источник:Габриэлюс Ландсбергис
В результате авиакатастрофы погиб иранский президент Ибрагим Раиси. Министр иностранных дел Литвы прокомментировал этот инцидент.
В воскресенье, 19 мая, сообщили о падении вертолета, на котором был глава Ирана. Долгое время не могли найти авиасудно, в частности из-за плохой погоды. Меньше чем через сутки появилась официальная информация о его смерти.
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Напомнили "сочувствующим" о роли Ирана в войне в Украине
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х заявил, что не считает правильным выражать соболезнования Ирану в связи с гибелью его руководства в аварии вертолета накануне.
Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран направляет беспилотники, которые используют против гражданских в Украине,
– написал он в своей заметке.
Известно, что Тегеран активно сотрудничает с Россией и поставляет ей средства для войны против Украины. Страна-агрессор активно атакует наше государство иранским вооружением, в частности дронами-камикадзе типа "Шахед".
Важно то, что это первый западный чиновник, который намекнул на неуместность соболезнований от мировых лидеров из-за гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и других высокопоставленных чиновников страны.
Как на смерть Раиси реагируют в мире
- Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил искренние соболезнования в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана в авиакатастрофе. Об этом он сообщил на своей странице X.
- Сообщение Мишеля появилось после подтверждения иранскими государственными СМИ, что глава государства и министр иностранных дел погибли вместе с другими членами делегации и экипажем вертолета.
- Польский президент Анджей Дуда отреагировал на гибель президента Ирана и сравнил ее со смертью экс-президента Польши Леха Качиньского в авиакатастрофе произошедшей в 2010 году в России.
- Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель также опубликовал официальное заявление относительно гибели президента Ирана в авиакатастрофе. Он выразил соболезнования в связи со смертью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси и других иранских чиновников.
- Ну и конечно, группировки ХАМАС также выразил свое глубокое сочувствие и солидарность с иранским правительством и народом, в частности там уверены, что Исламская Республика Иран сможет преодолеть последствия этой потери с помощью Аллаха.
- В то же время Ливанская Хезболла сравнила Раиси со "старшим братом", выразив глубокие соболезнования и поддержку иранскому народу и руководству.