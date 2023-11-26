В Мариуполе таинственно погибли российские военные: рядом нашли портрет Путина

Диверсантское движение продолжает терроризировать россиян на оккупированных территориях. Только за последние несколько дней в Мариуполе погибли 6 военнослужащих армии врага.

Рядом с ними оставили интересный символ, что показывает – оккупантам на украинских территориях точно не рады. Внезапные смерти стали лишь закономерностью.

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Оккупанты внезапно умерли

В женском партизанском движении "Злая Мавка", действующем на оккупированных украинских территориях, сообщили, что за последние несколько дней в Мариуполе загадочно погибли 6 оккупантов.

Известно, что двое были застрелены прямо на улице – одним из них был российский офицер. Четверо других оккупантов нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Интересно, что возле них оставили характерный символ.

Рядом с телами был найден портрет Владимира Путина. На нем кровью одного из погибших было написано: "Идите",

– сообщили в партизанском движении.

ФСБ сразу пообещало, что найдут и накажут виновных даже при том, что они очень хорошо подготовлены. Однако партизаны подчеркнули, что их могут найти первыми.

Партизанское движение