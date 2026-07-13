Одна из них заключается в том, что Линдси Грэма могли устранить россияне. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, насколько реальной может быть такая гипотеза о смерти Линдси Грэма.

Историю со смертью Грэма нельзя считать завершенной

Причиной появления российского следа в кончине сенатора США, по словам Клочка, стал пост известной американской блогерши Лоры Лумер. Она широко известна в России, долгое время благосклонно относилась к режиму Владимира Путина, а также поддерживает Дональда Трампа и MAGA.

Обратите внимание! Линдси Грэм скончался вечером 11 июля у себя дома. Накануне он в десятый и последний раз посетил Украину. По официальным результатам медицинской экспертизы, американский сенатор скончался из-за расслоения аорты, развившегося вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

"Однако когда она осознала, что попала под серьезную пропаганду россиян, написала очень точный пост о том, кто может быть причастен к смерти Линдси Грэма, ведь она действительно выглядит очень загадочно", – отметил он.

Могли ли россияне быть причастны к смерти Линдси Грэм: смотрите видео

Лумер напомнила, что в России звучали прямые угрозы жизни Линдси Грема. В свое время известный российский пропагандист Александр Дугин заявил, что Грема "лучше убить", потому что он представляет угрозу для России. Блогерша пояснила, что такие заявления не делаются просто так и они неслучайны.

Дугин – это рупор Кремля. И действительно, этот момент был очень удобным для россиян, чтобы устранить Линдси Грема как одного из самых последовательных идеологов давления на Россию через введение адских санкций. Он 10 раз бывал в Украине, и последний визит состоялся за день до смерти. Так почему бы им не воспользоваться таким случаем, когда можно обвинить в этом Украину, заявив, что именно "украинцы его убили",

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Поэтому Лумер, по его мнению, очень серьезно в этом смысле помогла Украине, потому что россияне сейчас оправдываются за то, что они могли сделать. Тем более что "голос Кремля" об этом прямо говорил.

"Это может означать, что россияне позволяют себе и публично, и скрытно что угодно. Тем более что были случаи, когда их подозревали в организации различных диверсий, и сейчас они продолжают проводить гибридные атаки. Например, в сентябре 2025 года во время полета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на самолете из Болгарии произошло преднамеренное подавление сигнала GPS. Тогда возникли подозрения, что это сделали россияне. Однако потом они заявляли, что этого не было", – напомнил Валерий Клочок.

Поэтому, по его словам, эта история пока не должна считаться завершенной. Конечно, все зависит от американцев, но и от журналистов, которые должны докопаться до истины, почему Линдси Грэм умер.

Отметим, что блогер Лора Лумер напомнила, что Александр Дугин в 2025 году опубликовал пост с угрозами в адрес Линдси Грэма. Российский пропагандист написал, что "лучше убить этого парня, он – проблема для Трампа". Лумер обратила внимание на то, что за день до своей смерти Грэм находился в Украине и встречался с Владимиром Зеленским. Она написала, что "на следующий день Линдси Грэм умер", поэтому, по ее мнению, "необходимо провести расследование".