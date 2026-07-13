Одна з них полягає у тому, що до Ліндсі Грема могли прибрати росіяни. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, наскільки реальною може бути така гіпотеза смерті Ліндсі Грема.

Історію зі смертю Грема не можна завершувати

Причиною появи російського сліду у кончині сенатора США, за словами Клочка, став допис відомої американської блогерки Лори Лумер. Вона широко відома в Росії, тривалий час прихильно ставилася до режиму Володимира Путіна, а також підтримує Дональда Трампа та MAGA.

Зверніть увагу! Ліндсі Грем помер ввечері 11 липня у себе вдома. Напередодні він десятий і останній раз відвідав Україну. За офіційними результатами медичної експертизи, американський сенатор пішов з життя через розшарування аорти, яке розвинулося внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

"Проте коли вона переусвідомила, що потрапила під серйозну пропаганду росіян, написала дуже влучний пост щодо того, хто може бути причетний до смерті Ліндсі Грема, адже вона дійсно виглядає дуже загадково", – зауважив він.

Чи могли росіяни бути причетними до смерті Ліндсі Грема: дивіться відео

Лумер нагадала, що у Росії лунали прямі погрози життю Ліндсі Грема. Свого часу відомий російський пропагандист Олександр Дугін заявив про те, що Грема "краще вбити", тому що він становить загрозу для Росії. Блогерка пояснила, що такі заяви не робляться просто так і вони невипадкові.

Дугін – це рупор Кремля. І дійсно, цей момент був дуже слушним для росіян, щоб прибрати Ліндсі Грема як одного з найпослідовніших ідеологів тиску на Росію через запровадження пекельних санкцій. Він 10 разів був в Україні, і останній візит був за день до смерті. То чому б їм не скористатися таким випадком, коли можна звинуватити в цьому Україну, сказавши, що саме "українці його вбили",

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тому Лумер, на його думку, дуже серйозно у цьому сенсі допомогла Україні, тому що росіяни зараз виправдовуються за те, що вони могли зробити. Тим більше, що "голос Кремля" про це прямо говорив.

"Це може означати, що росіяни дозволяють собі і публічно, і приховано будь-що. Тим паче були випадки, коли їх підозрювали у влаштуванні різних диверсій, і зараз вони продовжують проводити гібридні атаки. Наприклад, у вересні 2025 року під час польоту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн літаком з Болгарії відбулося свідоме глушіння сигналу GPS. Тоді виникли підозри, що це зробили росіяни. Однак вони потім казали, що цього не було", – нагадав Валерій Клочок.

Тому, за його словами, ця історія наразі не має бути завершеною. Звісно, все залежить від американців, але й від журналістів, які мають докопатися до істини, чому Ліндсі Грем помер.

Зауважимо, що блогерка Лора Лумер нагадала, що Олександр Дугін у 2025 році опублікував допис із загрозами Ліндсі Грему. Російський пропагандист написав, що "краще вбити цього хлопця, він проблема для Трампа". Лумер звернула увагу на те, що за день до своєї смерті Грем перебував в Україні і зустрічався із Володимиром Зеленським. Вона написала, що "наступного дня Ліндсі Грем помер", тому, на її думку, "потрібно провести розслідування".