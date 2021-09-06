Смерть Шишова: полиция привлекла к расследованию международных экспертов

Глава МВД заявил, что полиция привлекла к расследованию смерти главы "Белорусского дома" международных экспертов. В частности для рецензий выводов полученных экспертиз.

Денис Монастырский рассказал, что следствие уже знает, было ли это самоубийство или убийство. Об этом глава МВД рассказал в интервью.

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Монастырский рассказал о расследовании гибели главы "Белорусского дома"

Глава ведомства пояснил, что предоставил бы право оглашения результатов расследования полиции.

Могу сказать, что полиция сейчас привлекла международных экспертов для рецензий выводов полученных экспертиз,

– рассказал министр.

Добавил также, что когда получат выводы, то "объявят информацию, которая есть".

Кстати, девушка Шишова Божена Жолудь пытается привлечь внимание мирового сообщества к его гибели – она направила в дипучреждения нескольких государств соответствующие обращения.

Смерть Виталия Шишова: что известно

Голову "Белорусского дома" в Украине нашли повешенным в Киеве в одном из парков 3 августа. За день до того он исчез во время пробежки и не выходил на связь.

Друзья и девушка Шишова не верят, что это могло быть самоубийство. Они убеждены – это дело рук спецслужб России или Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что "он для нас никто". При этом в стране открыли дело против девушки Шишова – ее подозревают в том, что она якобы призывала к массовым беспорядкам.