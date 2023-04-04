Слишком мелкая персона: Гудков предположил, кто может стоять за ликвидацией Татарского

Пока трудно утверждать, кто организовал убийство российского пропагандиста Владлена Татарского, ведь проверенной информации достаточно мало. Есть несколько возможных вариантов.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Его удивила столь "решительная" и быстрая реакция следственного комитета России и конкретные заявления уже на следующий день после убийства Владлена Татарского.

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Там резко заявили, что все организовали украинские спецслужбы, якобы завербовавшие девушку. Хотя прошло небольшое количество времени. И результатов экспертиз и других проверок точно не было.

Еще даже сутки не прошли; нет результатов первых обследований; нет допрошенных людей. И так резко сделали заявление, а затем произошла атака кремлевских пропагандистов, что "страна должна сплотится". Такое впечатление, будто это было по сценарию,

– заметил Гудков.

Кто мог уничтожить Татарского

Как предполагает Гудков, убийство могли совершить представители российских радикальных организаций. Возможно, под руководством российских спецслужб, желающих обострить ситуацию и поднять эскалацию.

Параллельно можно рассмотреть версию о собственных бандитских "междоусобицах". Не стоит исключать, что Татарский перешел кому-то дорогу или условно "нечестно" разделил украденные деньги или другие ресурсы. Потому его могли убить, а все уже потом выдали за политическую акцию.

Гудков предположил, кто мог организовать убийство Татарского: смотрите видео

Гудков сомневается, что к этому причастны украинские спецслужбы. Хотя бы потому, что Татарский – не такой и знаменитый человек. Они, наверное, выбрали бы кого-нибудь более влиятельного.

Меня смутил "калибр". Ну совсем не тот человек, чтобы так организовывать. Если бы это были украинские спецслужбы, то они уничтожили бы гораздо более вредоносную и опасную фигуру. А это – какой-то блогер, "военкор", не очень популярный грабитель,

– считает Гудков.

Убийство Татарского: коротко

В одном из кафе Санкт-Петербурга произошел громкий взрыв 2 апреля. Именно там выступал российский пропагандист и военкор Владлен Татарский, погибший на месте.

Позже в сети опубликовали видео уничтожение пропагандиста. На нем зафиксированы последние секунды перед взрывом.

Оккупанты обвиняют в убийстве россиянку Дарью Трепову, которую якобы завербовали украинские спецслужбы. Кто это такая – подробнее читайте в материале 24 Канала.