Правительство России само убивает своих же людей: почему подрыв Татарского не является терактом

Уничтожение российского "военкора" Владлена Татарского точно не стоит называть "терактом", как это пытаются накрутить пропагандисты. Ликвидированный сам был террористом.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев. По его словам, сейчас разные российские пропагандисты пытаются рассказывать и сформировать образ "теракта" из убийства Владлена Татарского.

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На самом деле, даже в рамках российского законодательства этот акт нельзя назвать терактом. Сам Владлен Татарский был террористом, который поощрял убийства в Украине и поддерживал войну.

Кому выгодно убийство Татарского

Как отметил Янгулбаев, аналогичные истории происходили во время войны России против Чечни. Тогда ФСБ самостоятельно инициировало теракты или провоцировало людей на совершение определенных действий. Он считает, что здесь достаточно похожая ситуация.

Мне тяжело верится, что без участия ФСБ можно совершить такой теракт в Санкт-Петербурге. Особенно сейчас. Сейчас всюду камеры. Смотрите, как быстро нашли девушку,

– предположил Янгулбаев.

Хотя на самом деле сейчас трудно четко утверждать, кто организовал уничтожение Владлена Татарского. Пока ведь убедительных фактов нет. А разным доказательствам, которые вкидывает российская сторона, верить нельзя.

Янгулбаев прокомментировал уничтожение Владлена Татарского: смотрите видео

Многие аналогичные дела в России были просто замяты. Даже убийство отца Рамзана Кадырова Ахмата так и не было до конца расследовано. Тогда официально обвинили поклонников Ичкерии.

Кадыров пытался восстановить дело. Его восстановили, но затем остановили и закрыли в 2010 году. Даже Кадыров не смог обжаловать, потому что ему сверху сказали. В России правительство само совершает теракты, само убивает и обвиняет сторону, с которой воюет,

– подчеркнул Янгулбаев.

Уничтожение Владлена Татарского: коротко