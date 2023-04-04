Про це 24 Каналу розповів правозахисник та юрист Абубакар Янгулбаєв. За його словами, зараз різні російські пропагандисти намагаються розповідати та сформувати образ "теракту" з вбивства Владлена Татарського.

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Насправді навіть в межах російського законодавства цей акт не можна назвати терактом. Адже сам Владлен Татарський був терористом, який заохочував вбивства в Україні та підтримував війну.

Кому вигідне вбивство Татарського

Як наголосив Янгулбаєв, аналогічні історії відбувалися під час війни Росії проти Чечні. Тоді ФСБ самостійно ініціювала теракти або провокувала людей на скоєння певних дій. Він вважає, що тут досить схожа ситуація.

Мені тяжко віриться, що без участі ФСБ можна скоїти такий теракт в Санкт-Петербурзі. Особливо зараз. Зараз всюди камери. Дивіться, як швидко знайшли дівчину,

– припустив Янгулбаєв.

Хоч насправді зараз важко чітко стверджувати, хто саме організував знищення Владлена Татарського. Адже поки переконливих фактів немає. А різним доказам, які вкидає російська сторона, вірити не можна.

Янгулбаєв прокоментував знищення Владлена Татарського: дивіться відео

Багато аналогічних справ в Росії були просто зам'яті. Навіть вбивство батька Рамзана Кадирова Ахмата так і не було до кінця розслідуване. Тоді офіційно звинуватили прихильників Ічкерії.

Кадиров намагався відновити справу. Його відновили, але потім зупинили й закрили у 2010 році. Навіть Кадиров не зміг оскаржити, бо йому зверху сказали. У Росії уряд сам здійснює теракти, сам вбиває і звинувачує сторону, з якою воює,

– наголосив Янгулбаєв.

Знищення Владлена Татарського: коротко