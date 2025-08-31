В сети писали о смерти Трампа: президент США все ярко опроверг
- После длительного исчезновения Дональд Трамп появился на публике, идя на гольф со своей внучкой, опровергая слухи о своей смерти.
- Слухи о смерти Трампа были усилены заявлением вице-президента о готовности заменить его, а также теориями из сериала "Симпсоны".
Президент США после 26 августа исчез из публичного пространства, что породило слухи о его смерти. Впрочем потом он ярко появился живой и здоровый.
Трамп поехал играть в гольф со своей внучкой Кайей Трамп. О том, как Трамп "ожил" после длительного исчезновения – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Трамп серьезно рассматривает возможность временно выйти из переговоров по Украине, – Axios
Как Трамп ярко показал, что жив?
Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что официальные лица сказали ему, что с Трампом все хорошо, утром он будет играть в гольф.
Затем 30 августа в сети появились фото Трампа с его внучкой Кай. Он садился в кортеж на южной лужайке Белого дома. Он направился в свой Национальный гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния.
Трамп жив и здоров: смотрите видео
Перед тем в X появилось аж 87 000 постов с фразой "Трамп умер". Слухи набрали обороты после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов заменить Трампа на посту в случае его смерти.
Как появились слухи о том, что Трамп "умер"?
- Президент США Дональд Трамп долгое время не появлялся на публике, что вызвало слухи о его смерти. Кроме того, в расписании президента не было запланировано ни одного публичного выступления, хотя он делает это регулярно.
- Заявление вице-президента Джей Ди Венса о готовности стать президентом в случае "ужасной трагедии" добавило горючего к теориям о смерти Трампа.
- Слухи подогрели и теории вокруг так называемых предсказаний "Симпсонов". В июле на Comic-Con в Сан-Диего создатель сериала Мэтт Грейнинг связал завершение его ленты со смертью Дональда Трампа.