Смерть 5-летнего мальчика во время удаления зубов: подозреваемая врач мобилизовалась в ВСУ

Львовский анестезиолог Ирина Пода, подозреваемая в смерти 5-летнего Велеса Пашника во время лечения зубов, мобилизовалась в Вооруженные Силы. Адвокаты женщины ходатайствуют об остановке ее дела.

В то же время отец мальчика считает это способом избежания ответственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Смотрите также Заковали в цепь и подожгли: на Закарпатье родителям вынесли приговор за убийство 10-летнего сына

Врач, которую подозревают в халатности, мобилизовалась

Отец умершего мальчика, Виктор Пашник, рассказал, что подозреваемая врач Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр. Вскоре суд должен рассмотреть ходатайство защитников женщины о приостановлении дела.

Конечно, что это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности,

– убежден Виктор.

Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Пока врач будет находиться на службе, срок давности будет истекать. Важно, что санкции статей, по которым врач получила подозрение, предусматривают до 5 лет тюрьмы.

Что известно о смерти мальчика