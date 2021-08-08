Смертельная авария с автобусом в Турции: число жертв возросло

Жуткая авария, произошедшая в Турции 8 августа, унесла жизни уже 15 человек. Еще около 20 человек получили травмы.

Трагедия произошла в 4:40 утра 8 августа. Пассажирский автобус внезапно вышел из-под контроля и перевернулся.

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Что известно о жертвах и пострадавших

В результате аварии сразу 11 человек скончались на месте. Еще 4 – госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти их так и не удалось. Поэтому жертвами аварии стали 15 человек.

В то же время еще 17 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Часть из них также обратились за помощью к врачам.

Место аварии пассажирского автобуса: смотрите видео

Отметим, что 11 июля на востоке Турции перевернулся и загорелся автобус с мигрантами. Погибли сразу 12 человек, еще около 2 десятков – получили травмы. Большинство из них – выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана.