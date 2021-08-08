Трагедія сталася 04:40 ранку, 8 серпня. Пасажирський автобус раптово вийшов з-під контролю та перекинувся.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок аварії одразу 11 людей померли на місці. Ще 4 – госпіталізували до лікарні у важкому стані. Попри зусилля медиків, врятувати їх так і не вдалося. Відтак жертвами автотрощі стали 15 людей.

Водночас ще 17 пасажирів отримали травми різного ступеню важкості. Частина з них також звернулися по допомогу до лікарів.

Місце аварії пасажирського автобуса: дивіться відео

Зазначимо, що 11 липня на сході Туреччини перекинувся і загорівся автобус з мігрантами. Загинули одразу 12 осіб, ще зо 2 десятки – отримали травми. Більшість з них – вихідці з Афганістану, Ірану та Пакистану.