Огонь охватил дачный дом в Бердянске: есть жертвы – жуткие фото

В Бердянске, что в Запорожской области, загорелся дачный дом. Пожар вспыхнул на территории садового товарищества "Мечта".

Это произошло в ночь на 24 июля – вызов в службу спасения поступил в 3:43. На место происшествия отправили 2 единицы техники и 7 спасателей.

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При пожаре погибли люди

Возгорание удалось локализовать в 4:06, полностью пожар потушили в 4:25. Пожарники провели необходимые работы, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Бойцы ГСЧС обнаружили, что в комнате частного дачного дома загорелись домашние вещи. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела 2 человек. О погибших пока ничего неизвестно, полиция еще устанавливает их личные данные.



Огонь охватил здание / Фото ГСЧС



Пожар потушили менее чем за час / Фото ГСЧС

На вызов прибыли 7 спасателей / Фото ГСЧС

Правоохранительные органы уже начали расследование по факту этого трагического события. Причины пожара пока также неизвестны, их будет выяснять полиция.

Несчастные случаи в Бердянске