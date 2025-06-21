Смертельная угроза: после атаки по Кременчугу обнаружили кассетные элементы от боеприпасов

Ночью 21 июня враг ударил по Кременчугу. После ночной комбинированной атаки по Кременчугскому району на территории зафиксировали случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Полтавской области.

Смотрите также Россия била по Украине ракетами и "Шахедами": в каких областях была угроза

Кассетные боеприпасы обнаружены на территории Кременчугского района

Правоохранители сообщили, что после ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов.

Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека,

– отметили в полиции.

Указывается, что они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров и напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.



Опасные кассетные боеприпасы обнаружены на территории Кременчугского района /Фото Нацполиции

Правоохранители отметили, что запрещено:

Прикасаться к подозрительным предметам.

Перемещать или переносить их.

Приближаться к ним или позволять это другим.

В полиции отметили, что в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно следует звонить в полицию по номеру 102 или обратиться в ГСЧС.

Важно! Полиция Полтавщины обращается к родителям и опекунам. Объясните детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни. Также позаботьтесь, чтобы они знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.