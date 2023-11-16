Выпившая и без прав: в Киеве 20-летняя девушка совершила смертельное ДТП

В Голосеевском районе столицы местная жительница Audi врезалась в Toyota, а затем скрылась с места аварии. Полиция задержала нарушительницу и рассказала о подробностях инцидента.

Ужасная автотроща, случившаяся 14 ноября вечером, унесла жизни двух человек.

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Знакомый разрешил "покататься"

В тот день на улице Старокиевская произошло встречное столкновение легковых автомобилей Audi и Toyota. 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota погибли от полученных травм. Между тем 20-летняя водитель Audi скрылась с места ДТП, но ее впоследствии разыскали правоохранители.

Оказалось, что девушка была нетрезвой. К тому же она не имела прав. В июне этого года суд лишил ее прав из-за управления транспортным средством в состоянии опьянения. Впрочем, несмотря на это, девушка решилась в нетрезвом состоянии снова усесться за руль.

Следствие установило, что за некоторое время до столкновения знакомый женщины позволил ей прокатиться на автомобиле. При этом он знал, что его подруга находилась в состояние опьянения.

Какое наказание "светит" виновникам

20-летней девушке уже сообщили о подозрении по факту нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, и за неисполнение судебного решения Уголовного Кодекса Украины. Водителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ее 34-летнему товарищу инкриминируют допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. За это он может попасть в тюрьму на 5 лет.

Последствия автотрощи в Киеве / Фото Полиция Киева

На Закарпатье под колеса грузовика попал полуторагодовалый ребенок

9 ноября на Закарпатье грузовик сбила полуторагодовалую девочку. Ребенок вместе с мамой гулял по улице. Когда женщина на время перестала следить за малышами, девочка выбежала на проезжую часть дороги и попала под колеса машины.

Ребенка доставили в реанимацию местной больницы, где впоследствии он умер от полученных травм. Водитель грузовика задержан и помещен в СИЗО. В крови матери погибшей девочки обнаружили алкоголь. Действия женщины квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.