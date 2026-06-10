Об этом в комментарии Суспільному это сказал генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

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Как Bolt реагирует на смертельное ДТП?

Сергей Павлик рассказал, что после трагедии аккаунт водителя навсегда заблокировали.

Мы потрясены этой ужасной трагедией так же, как и общество. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим,

– сказал он.

По словам генерального менеджера, сейчас компания поддерживает связь с пассажиркой, которая находилась в автомобиле в момент аварии, и координирует процесс оказания ей необходимой помощи. Также Bolt сотрудничает с правоохранителями в рамках расследования.

Кроме этого, сервис пересмотрел подходы к реагированию на жалобы относительно поведения водителей. Отныне водителей, на которых поступают по меньшей мере две жалобы из-за превышения скорости или опасное управление, навсегда блокируют на платформе.

Компания также призвала пассажиров сообщать через приложение или службу поддержки о любых случаях нарушения правил дорожного движения, превышение скорости или другие действия водителя, которые могут быть опасными во время поездки.

У платформ нет автоматического доступа к государственным базам данных о нарушениях ПДД и штрафов водителей из-за отсутствия соответствующей технической интеграции,

– пояснил Сергей Павлик.

Что известно об аварии на Караваевых дачах?

5 июня около 17:00 на Чоколовском бульваре в Киеве автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости слетел с дороги и въехал в подземный пешеходный переход.

В результате ДТП погибли четыре человека – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

За рулем находился 49-летний житель Херсонской области Павел Плешивцев. Установлено, что на момент аварии мужчина был трезвым. В то же время с января 2025 года его десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности 5 раз – за превышение скорости.

Шевченковский районный суд назначил водителю меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.