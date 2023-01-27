Влетел в толпу на пешеходном переходе: в Луцке вынесли приговор несовершеннолетнему водителю
Источник:Суспильне
В декабре 2021 года подросток за рулем Renault Megan влетел в толпу на проспекте Соборности в Луцке. Суд наконец объявил приговор виновнику сокрушительного ДТП.
В результате аварии погибла 39-летняя женщина. Еще шесть прохожих травмировались.
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Подростку, совершившему смертельное ДТП, огласили приговор
Луцкий горрайонный суд объявил приговор подростку, влетевшего в декабре 2021 года в толпу. Люди шли по пешеходному переходу на проспекте Соборности.
Представитель Волынской областной прокуратуры Наталья Мурахевич рассказала, что парень будет отбывать наказание в тюрьме. В момент совершения ДТП ему было всего 16 лет. Подростка обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- разбой,
- нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека,
- незаконное завладение автомобилем.
Прокуроры требовали для подсудимого 7 с половиной лет лишения свободы. Суд решил удовлетворить просьбу обвинения.
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Кратко о смертельной аварии в Луцке
- В Луцке 12 декабря 2021 около 14:00 произошло смертельное ДТП – на проспекте Соборности Renault Megan влетел в людей, переходивших дорогу на зеленый свет.
- За рулем находился подросток, который убегал от полиции. Также в салоне были два его друга.
- Первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий рассказал, что полицейские заметили, как автомобиль нарушил ПДД – пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Водитель не отреагировал на требование правоохранителей об остановке и начал убегать.
- Бегство от патрульных несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео. Они даже успели опубликовать свои ролики в соцсетях. Однако правоохранители догнали нарушителей.
- Подростку объявили о подозрении. 14 декабря 2021 года ему избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца. В то же время, несовершеннолетнему дали возможность посещать учебное заведение – Луцкое высшее профессиональное училище.