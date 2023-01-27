Влетел в толпу на пешеходном переходе: в Луцке вынесли приговор несовершеннолетнему водителю

В декабре 2021 года подросток за рулем Renault Megan влетел в толпу на проспекте Соборности в Луцке. Суд наконец объявил приговор виновнику сокрушительного ДТП.

В результате аварии погибла 39-летняя женщина. Еще шесть прохожих травмировались.

К теме Смертельное ДТП с участием подростка в Луцке: новые детали по делу

Подростку, совершившему смертельное ДТП, огласили приговор

Луцкий горрайонный суд объявил приговор подростку, влетевшего в декабре 2021 года в толпу. Люди шли по пешеходному переходу на проспекте Соборности.

Представитель Волынской областной прокуратуры Наталья Мурахевич рассказала, что парень будет отбывать наказание в тюрьме. В момент совершения ДТП ему было всего 16 лет. Подростка обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

разбой,

нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека,

незаконное завладение автомобилем.

Прокуроры требовали для подсудимого 7 с половиной лет лишения свободы. Суд решил удовлетворить просьбу обвинения.

Заметьте В Киевской области пьяный водитель устроил тройное ДТП на блокпосте: есть пострадавшие

Кратко о смертельной аварии в Луцке